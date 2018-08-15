Астрономы открыли необычную экзопланету

Экзопланету с атмосферой, раскаленной до таких высоких температур, что в ней присутствуют пары титана и железа, обнаружили в созвездии Лебедя. На планете буквально парят "железные" облака. Планетологи опубликовали свои наблюдения в журнале Nature.

Йенс Хуэймакерс из Женевского университета отметил, что после того, как специалисты просчитали свойства атмосферы KELT-9b, стало понятно, что она будет состоять из атомов, а не молекул.

"Руководствуясь этими предсказаниями, мы попытались найти железо в ее атмосфере. Когда мы заглянули глубже, мы нашли еще больше сюрпризов", — отметил Хуэймакерс.

Многие экзопланеты, планеты за пределами Солнечной системы, находятся вблизи своих звезд. А если в дополнение к таким тесным орбитам их светила еще и намного горячее Солнца, то они могут раскаляться до невероятных температур. Самый горячий из них, KELT-9b, был открыт астрономами США в июне 2017 года.

Экзопланета вращается вокруг звезды главной последовательности KELT-9, которая находится в 650 световых годах от Земли в направлении созвездия Лебедя. Излучение раскаленной до 10 000 градусов звезды нагревает дневную сторону KELT-9b до 4300 градусов. Из-за столь высоких температур атмосфера KELT-9b очень сильно разрежена и фактически состоит из одиночных атомов, так как молекулы в таких условиях просто не могут формироваться.

Это наблюдение натолкнуло авторов статьи на мысль, что в спектре KELT-9b можно найти следы тех молекул, которые обычно не попадают в атмосферу планет и не распадаются на отдельные атомы, в том числе соединения железа и титана.

Ранее сообщалось, что ученые из Европы впервые получили фото новорожденной планеты, недавно сформировавшейся у звезды в созвездии Центавра.