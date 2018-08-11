Samsung хоронит свои смартфоны

Третий лишний

В начале августа Samsung представила свой самый дорогой и мощный смартфон — Galaxy Note 9 за 90 тысяч рублей. Конечно, о нем все было известно заранее: то сама компания «случайно» опубликует тизер, то в сеть сольют все характеристики с ценами. При этом поговаривают, что это будет последний представитель линейки Note, что, на самом деле, не такая плохая новость. О будущем смартфонов Samsung и особенностях Note9, — в обзоре «Ленты.ру»

С самого начала года Samsung пытается бороться с падением продаж смартфонов. В Корее — домашнем рынке компании — за первые два месяца с анонса Galaxy S9 компании удалось продать всего 700 тысяч аппаратов (против миллиона Galaxy S8 в прошлом году). В последнем отчете компании тоже все не так гладко, и даже в компании признают, что продажи идут «медленно». По мнению аналитиков, 2018 год станет худшим для линейки Galaxy S с момента выпуска Galaxy S3.

Для линейки Note, которая никогда не была в топе, этот год вообще может быть последним. Отчасти из-за отсутсвия интереса со стороны покупателей, отчасти из-за того, что в последние годы они слишком похожи на Galaxy S. По мнению специалистов, знакомых с планами Samsung, компания полностью изменит свой подход к выпуску телефонов, а Note может стать частью линейки S, как самый-самый прокачанный смартфон (нечто похоже сделает Apple с новыми iPhone, где будет два флагмана и один аппарат попроще). А пока мы довольствуемся очередным флагманом Samsung, который неотличим от остальных смартфонов компании последних двух лет.

Новое старое

Если поставить в ряд Galaxy S8+, S9+, Note 8 и Note 9, то выяснить где какой практически нереально. Единственное более-менее явное изменение — перемещение сканера отпечатков пальцев. Теперь он находится под модулем камеры и дотягиваться до него стало гораздо удобнее (если это вообще применимо к смартфону с 6,4-дюймовым экраном).

Евгений Труфанов

Дальше можно пойти в дебри и начать искать совсем мелкие изменения. Грани корпуса сделали угловатыми, модуль камер покрашен в цвет задней панели, нижняя рамка стала чуть-чуть меньше. Но при этом диагональ экрана увеличилась с 6,3 до 6,4 дюймов. Толщина изменилась с 8,6 до 8,8 миллиметров, ширина — с 74,8 до 76,4, высота — с 162,5 до 161,9, вес — со 195 до 201 граммов. Ощущаете все величие изменений? Можно пойти и дальше, рассказав о том, как поменялся лоток для SIM-карты, но обойдемся без этого.

Экран, по ощущениям, остался таким же как в S9 — соотношение сторон 18,5 к 9, разрешение 2К (1440х2960 пикселей), занимает 84 процента фронтальной панели. Впрочем, ничего лучше с тех пор не вышло, поэтому проблем с этим никаких нет. У него потрясающие значения минимальной и максимальной яркости, хотя под прямыми солнечными лучами возникают небольшие трудности с читаемостью текста. Функции Always On Display и панель Edge никак не поменялись.

Для защиты доступны дактилоскопический сенсор, сканер лица и сканер радужной оболочки глаз. По первому все понятно — на данный момент это один из лучших сенсоров, который срабатывает быстро и точно. Со смарт-сканированием, которое представляют собой связку из сканера лица и радужки, все немного сложнее. Способ разблокировки телефон определяет в зависимости от внешних условий: при нормальном свете работает сканер лица, при плохом — сканер радужки. В первом случае она происходит моментально, а во втором занимает одну-две секунды. Это все в теории, а в действительности время разблокировки обычно достигает нескольких секунд, потому что телефон постоянно требует — то снять очки, то приблизиться к камере, то отодвинуться от нее. Гораздо проще приложить палец к сканеру отпечатков.

На корпусе по-прежнему отведена отдельная кнопка под голосовой ассистент Bixby, но на русском языке он до сих пор не работает. К тому же, с момента выхода S8 появилась масса возможностей переназначить ее на что угодно, например, на запуск «Алисы».

Камеры тоже не поменялись. Основаная состоит из двух модулей по 12 мегапикселей, один из которых обладает изменяемой апертурой между со значениями f/1.5 и f/2.4 и оптической стабилизацией как в Galaxy S9. Немного изменили софт, благодаря чему кадры стали немного более контрастными, но без кислотных цветов, как в других смартфонах Samsung. Благодаря этому ощутимо улучшился и портретный режим. Но при съемке в темноте все осталось на прежнем уровне.

Единственная новая функция — интеллектуальное определение сцены. То есть смартфон пытается сам определить, что пытается снять пользователь и немного меняет преднастройки камеры. Пока это работает с кучей нареканий и довольно медленно, поэтому проще отключить функцию.

Запись супер-slow-mo, как и Селфимоджи, присутствуют и также являются фишками на один раз. При сверхзамедлении смартфон может записать короткий ролик с частотой 960 кадров в секунду, но только в 720p. При дневном свете еще можно попробовать снять хороший ролик, но при малейшем ухудшении света на итоговый результат становится страшно смотреть.

А что нового-то?

Нового в Note 9 не так уж и много. Во-первых, он получил новое железо: восьмиядерный Exynos 9810 и целых 8 гигабайт оперативной памяти в топовой версии (в минимальной всего 6). Работает все плавно и гораздо быстрее чем на S9. Также в топовой версии установлено 512 гигабайт встроенной памяти и имеется поддержка карт памяти до 512 гигабайт. Таким образом общее пространство можно увеличить до терабайта. Этого хватит почти на 30 тысяч фотографий, что, явно избыточно.

Другой предмет гордости Samsung — аккумулятор на 4000 миллиампер-часов. Учитывая жалобы на автономность прошлых смартфонов компании, решение правильное. Тем более что толщина и вес практически не изменились. С таким запасом телефона хватает на полный день нагруженной работы, либо на два дня более умеренного использования. Остается верить, что не повторится история Galaxy Note 7, где также экспериментировали с объемом аккумулятора и заявляли о небывалом времени работы смартфона.

Принцип работы Samsung DeX изменили и для превращения смартфона в ПК достаточно обычного переходника с USB Type-С на HDMI. Теперь не нужны специальные подставки с вентилятором, так как смартфон получил новую систему охлаждения и не перегревается.

Ну и напоследок «самое главное»: новый стилус S Pen. Лишь к восьмой версии смартфона он получил Bluetooth и теперь может работать как пульт. По умолчанию он может управлять камерой (делать снимки и менять фронтальную с основной), воспроизведением музыки, запускать различные приложения, листать фотографии в галерее и во время презентаций.

Поначалу звучит интересно, но в повседневной жизни использовать стилус как пульт неудобно (да и странно это). Заряда S Pen хватает всего на 30 минут, поэтому его не получится постоянно носить в кармане. Очень тяжело представить ситуацию, в которых вообще может понадобиться такой стилус-пульт. По поводу использования стилуса по прямому назначению — написание коротких заметок и добавления надписей на фотографии — сказать нечего, потому что работает все как и раньше.

***

Из текста выше может показаться, что Galaxy Note 9 получился плохим, но это не так. Note 9 — отличный смартфон с лучшими характеристиками, идеальной сборкой, хорошей камерой и так далее. Но сейчас нет ни одной причины его брать, тем более за 70-90 тысяч рублей. Стилус-пульт с Bluetooth, серьезно? Удобное расположение сканера отпечатков пальцев? Отличный ход от Samsung — сперва поставить его в самое неподходящее место, а потом все исправить, якобы «прислушавшись к аудитории». Возможность поставить до терабайта памяти? Даже на компьютере такое пространство заполнить трудно.

И это все претензии не к Samsung — компания делает все что может в мире, где самыми «значимыми» прорывами стали безрамочный экран и отказ от мини-джека. Остальные производители также лишь пытаются заполнить инфополе шумом, выдавая выдвижные камеры и «монобровь» за инновации.

За последние два года вышло огромное количество хороших аппаратов, которые без проблем затмевают Note 9. В первую очередь ценой, конечно. Для фанатов Samsung есть Note 8 за 35 тысяч и S9 за 40-45 тысяч, для фанатов чистого Android — Pixel 2 за 45 тысяч, для любителей фотографии — Huawei P20 Pro за те же 45 тысяч и много других достойных аппаратов. В общем, за цену Note 9 можно купить как минимум два актуальных смартфона, которые будут ему уступать разве что в отсутствии стилуса с Bluetooth. В Samsung это тоже понимают, ведь не просто так компания прекратила производство и убрала из продажи Note 8.