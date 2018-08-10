В Якутии нашли мамонта-пигмея

Якутские ученые обнаружили на острове Котельный тушу мамонта. Уникальность находки в том, что это взрослое животное, но очень маленького размера.

— Будем выяснять, аномалия ли это и нормальное природное явление. Останки маленьких мамонтов в этом регионе уже находили: и взрослых, и детенышей. Но целая туша попалась впервые, — рассказал "Интерфаксу" руководитель отдела изучения мамонтовой фауны республиканской академии наук Альберт Протопопов.

К извлечению находки ученые планируют приступить в 2019 году. Необычный мамонт лежит в труднодоступном месте — он зарыт в землю на побережье и показывается только во время отлива.