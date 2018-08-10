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В Якутии нашли мамонта-пигмея
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В Якутии нашли мамонта-пигмея 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Якутские ученые обнаружили на острове Котельный тушу мамонта. Уникальность находки в том, что это взрослое животное, но очень маленького размера.
— Будем выяснять, аномалия ли это и нормальное природное явление. Останки маленьких мамонтов в этом регионе уже находили: и взрослых, и детенышей. Но целая туша попалась впервые, — рассказал "Интерфаксу" руководитель отдела изучения мамонтовой фауны республиканской академии наук Альберт Протопопов.
К извлечению находки ученые планируют приступить в 2019 году. Необычный мамонт лежит в труднодоступном месте — он зарыт в землю на побережье и показывается только во время отлива.
— Остров Котельный богат на подобные находки. Это хорошо развитый ледовый комплекс, мамонты и другие животные там хорошо сохраняются, — отметил Протопопов.
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