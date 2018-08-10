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Омега Центавра разочаровала астрономов
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Здесь жизни нет! — Омега Центавра разочаровала астрономов 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Согласно данным исследования ученых из Калифорнийского университета, Риверсайд и Университета штата Сан-Франциско, Омега-Центавра — плотно укомплектованная группа звезд нашей Галактики — вряд ли является пристанищем для обитаемых планет.
Представленное в «Астрофизическом журнале» исследование проводилось Стивеном Кейном (Stephen Kane), адъюнкт-профессором планетарной астрофизики в Отделе наук о Земле UCR и пионером в поисках пригодных для жизни планет вне нашей Солнечной системы — Сарой Девини, аспиранткой штата Сан-Франциско, соавтором статьи.
Омега Центавра — крупнейший шаровидный кластер в Млечном Пути долгое время считался идеальным местом для изучения и поиска землеподобных планет. Кластер состоит примерно из 10 миллионов звезд, находится почти в 16 000 световых годах от Земли, что позволяет наблюдать за ним невооруженным глазом и делает относительно близкой целью наблюдений для космического телескопа «Хаббл».
«Несмотря на большое количество звезд, сосредоточенных в ядре Омега Центавра, распространенность экзопланет практически не наблюдается», — сказал Кейн. «Однако, поскольку этот тип компактного звездного кластера существует во Вселенной, то это в любом случае интересное место для поиска жилья».
Начиная с радужного ассортимента из 470 000 звезд в ядре Омега Центавра, исследователи изучили 350 000 звезд, чей цвет — показатель их температуры и возраста — означал, что они потенциально могут содержать на своих орбитах планеты пригодные для жизни.
Для каждой изученной звезды ученые рассчитали зону обитаемости и вероятность нахождения там скалистых планет предположительно имеющие воду в жидком состоянии на поверхности. Однако, так как большинство звезд в ядре Омега Центавра являются красными карликами, их зоны обитаемости оказались намного ближе, чем, например, у нашего Солнца.
«Ядро Омега-Центавра потенциально может быть заселено множеством компактных планетных систем, которые включают в себя планеты в зоне обитаемости находящиеся достаточно близко к своей звезде», — сообщил Кейн. «Примером такой системы является TRAPPIST-1, миниатюрная версия нашей собственной Солнечной системы, которая находится в 40 световых годах от нас и в настоящее время рассматривается как одно из самых перспективных мест для поиска инопланетной жизни».
Однако, в конечном счете, плотная природа звезд в Омега Центавра заставила исследователей сделать вывод о том, что такие планетные системы, какими бы компактными они ни были, не могут существовать в ядре кластера. Тогда как в нашей системе Солнце находится в 4,22 световых годах от ближайшего соседа, среднее расстояние между звездами в ядре Омега Центавра составляет 0,16 световых лет, то есть они обречены на губительное воздействие соседних звезд примерно раз в 1 миллион лет.
«Скорость, с которой звезды гравитационно взаимодействуют друг с другом слишком высока для того, чтобы поддерживать устойчивое состояние жизни на планетах», — сказала Девен. «Глядя на кластеры с аналогичными или более высокими уровнями, изучение Омега Центавра привело нас только к такому выводу. Таким образом, изучение шаровых скоплений с более низкими скоростями для возможного столкновения может привести к большей вероятности обнаружения планет пригодных для жизни».
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