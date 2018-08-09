Создавший «Буран» завод выставили на Avito

Газета отмечает, что именно на этом предприятии производили космический корабль «Буран», созданный для обеспечения задач Минобороны . Там же произвели первую в мире зенитную управляемую ракету, МиГ-21, МиГ-23, ракеты-мишени для ПВО и первые три Су-27.

По данным «КП», за все имущество завода вместе с землей просят 10,3 миллиарда рублей.

«Интерфакс» отмечает, что к утру 9 августа стоимость предприятия на «Авито» упала на два миллиарда — до восьми миллиардов 280 миллионов рублей.

По данным «Интерфакса», автором объявления оказалась сотрудница агентства, сопровождающего сделки на электронных торгах по обанкротившимся объектам.

«КП» отмечает, что у Тушмаша начались проблемы, когда завод остался без заказов военных. Предприятие начало заниматься производством медицинских шприцов, ковриков для авто и штамповкой кастрюль.

«Многие рыдали от обиды: спецы высшего профиля, а они такой ерундой занимаются. Это как взять сегодня Илона Маска, да на картошку отправить», — рассказал «КП» ветеран завода Василич.

Позже цеха перепрофилировали под производство трамваев, автобусов, троллейбусов, медтехники и переработку шин.

В 2013 году суд признал предприятие банкротом. Судьбу завода определит новый собственник.