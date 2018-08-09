Создавший «Буран» завод выставили на Avito 

На сайте объявлений «Авито» выставили на продажу «Тушинский машиностроительный завод». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Газета отмечает, что именно на этом предприятии производили космический корабль «Буран», созданный для обеспечения задач Минобороны. Там же произвели первую в мире зенитную управляемую ракету, МиГ-21, МиГ-23, ракеты-мишени для ПВО и первые три Су-27.
По данным «КП», за все имущество завода вместе с землей просят 10,3 миллиарда рублей.
«Интерфакс» отмечает, что к утру 9 августа стоимость предприятия на «Авито» упала на два миллиарда — до восьми миллиардов 280 миллионов рублей.
По данным «Интерфакса», автором объявления оказалась сотрудница агентства, сопровождающего сделки на электронных торгах по обанкротившимся объектам.
«КП» отмечает, что у Тушмаша начались проблемы, когда завод остался без заказов военных. Предприятие начало заниматься производством медицинских шприцов, ковриков для авто и штамповкой кастрюль.
«Многие рыдали от обиды: спецы высшего профиля, а они такой ерундой занимаются. Это как взять сегодня Илона Маска, да на картошку отправить», — рассказал «КП» ветеран завода Василич.
Позже цеха перепрофилировали под производство трамваев, автобусов, троллейбусов, медтехники и переработку шин.
В 2013 году суд признал предприятие банкротом. Судьбу завода определит новый собственник.