Найдена «планета-изгой»

«Планета-изгой»: астрономы нашли загадочно перемещающееся небесное тело

«Планета» путешествует в пространстве и не имеет родительской звезды, что крайне необычно для подобных небесных тел.

Ученые радиоастрономической обсерватории Национального научного фонда в Нью-Мексико обнаружили странный объект с массой планеты и возрастом около двухсот миллионов лет. В данный момент он находится в двадцати световых годах от Земли, за пределами Солнечной системы.

Странность найденного объекта заключается в необычном свечении. Кроме того, «планета» путешествует в пространстве и не имеет родительской звезды, что крайне необычно для подобных небесных тел. Объект получил прозвище «Rogue planet», что можно перевести как «планета-изгой» или «планета-бродяга».

Как уточняет CNN , «планета-изгой» получила номер SIMP J01365663 + 0933473. Она в 12,7 раз больше Юпитера, ее магнитное поле в двести раз сильнее, а температура на поверхности составляет более 800 градусов по Цельсию.

Это первый случай измерения магнитного поля подобного объекта за пределами нашей звездной системы с помощью радиотелескопа. По мнению ученых, объект может оказаться так называемым «коричневым карликом». Это небесные тела, которые слишком массивны для планеты, но недостаточно массивные для поддержки ядерного синтеза водорода в ядре, который превратил бы их в звезды.