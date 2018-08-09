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Найдена «планета-изгой»
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«Планета-изгой»: астрономы нашли загадочно перемещающееся небесное тело 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
«Планета» путешествует в пространстве и не имеет родительской звезды, что крайне необычно для подобных небесных тел.
Ученые радиоастрономической обсерватории Национального научного фонда в Нью-Мексико обнаружили странный объект с массой планеты и возрастом около двухсот миллионов лет. В данный момент он находится в двадцати световых годах от Земли, за пределами Солнечной системы.
Странность найденного объекта заключается в необычном свечении. Кроме того, «планета» путешествует в пространстве и не имеет родительской звезды, что крайне необычно для подобных небесных тел. Объект получил прозвище «Rogue planet», что можно перевести как «планета-изгой» или «планета-бродяга».
Как уточняет CNN, «планета-изгой» получила номер SIMP J01365663 + 0933473. Она в 12,7 раз больше Юпитера, ее магнитное поле в двести раз сильнее, а температура на поверхности составляет более 800 градусов по Цельсию.
Это первый случай измерения магнитного поля подобного объекта за пределами нашей звездной системы с помощью радиотелескопа. По мнению ученых, объект может оказаться так называемым «коричневым карликом». Это небесные тела, которые слишком массивны для планеты, но недостаточно массивные для поддержки ядерного синтеза водорода в ядре, который превратил бы их в звезды.
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