Джим Керри высмеял планы Трампа

В своих соцсетях комик опубликовал шарж на главу государства и вице-президента США.
Американский комедийный актер Джим Керри с иронией отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о создании космических войск США.
«Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед к глупости и за ее пределы!» — заявил комик в своем Twitter.
К публикации также прилагается карикатура, на которой изображены Дональд Трамп и вице-президент США Дональд Трамп в скафандрах с надписью «Космические силы».
Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9— Jim Carrey (@JimCarrey) 10 августа 2018 г.