Джим Керри высмеял планы Трампа по созданию космических войск

В своих соцсетях комик опубликовал шарж на главу государства и вице-президента США

«Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед к глупости и за ее пределы!» — заявил комик в своем Twitter.

К публикации также прилагается карикатура, на которой изображены Дональд Трамп и вице-президент США Дональд Трамп в скафандрах с надписью «Космические силы».