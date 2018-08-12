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Джим Керри высмеял планы Трампа
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Джим Керри высмеял планы Трампа по созданию космических войск 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: Regina WagnerGeisler-Fotopress , Globallookpress
В своих соцсетях комик опубликовал шарж на главу государства и вице-президента США.
Американский комедийный актер Джим Керри с иронией отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о создании космических войск США.
«Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед к глупости и за ее пределы!» — заявил комик в своем Twitter.
К публикации также прилагается карикатура, на которой изображены Дональд Трамп и вице-президент США Дональд Трамп в скафандрах с надписью «Космические силы».
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