В атмосфере Земли нашли огромную дыру

В земной ионосфере, верхней части атмосферы, насыщенной ионами и свободными электронами, обнаружили дыру, вызванную сильным внезапным повышением температуры. Об этом сообщает Phys.org.

Изменения в ионосфере выявила Лариса Гончаренко из обсерватории Массачусетского технологического института. Гончаренко изучала внезапное стратосферное потепление (ВСП), впервые зафиксированное в 2013 году.

Исследование показало, что плотность электронов в ночной ионосфере значительно уменьшилась всего за несколько дней, в результате чего образовалась дыра, простиравшаяся поперек полушарий от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной широты.

Гончаренко доказала, что последствия ВСП также могут влиять на ночную ионосферу. До этого считалось, что изменения в ионосфере, спровоцированные ВСП, бывают только днем. Само внезапное стратосферное потепление связано с изменением движения атмосферных волн — гигантских изгибов высотных ветров.

Ионосфера влияет на многие современные навигационные системы и системы связи, в том числе GPS и средства навигации самолетов. В исследовании подчеркивается, что возможность прогнозировать активность заряженных электронов и появление дыр в ионосфере важна для обеспечения целостности спутниковых технологий.