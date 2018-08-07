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Ученые разработали средство против старения
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Ученые разработали средство против старения 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: CC0 / luvqs /
Британские ученые разработали препарат, который позволяет затормозить основные процессы старения в митохондриях, пишет MedicalXpress.
Специалисты Эксетерского университета провели лабораторные испытания новых соединений AP39, AP123 и RT01, протестировав их на эндотелиальных клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. В результате исследования ученые смогли уменьшить старение тканей, снизив количество "пожилых" клеток, не способных к делению, на 50 процентов.
Отмечается, что эффект был достигнут за счет того, что препараты AP39, AP123 и RT01 доставляли сероводород в митохондрии, помогая старым и поврежденным клеткам вырабатывать необходимую энергию для более длительного функционирования и замедления процессов старения.
Ученые подчеркивают, что препараты на основе данных соединений позволят не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество. Кроме того, они указывают на то, что подобное воздействие на митохондрии позволит снизить риск сердечного приступа и инсульта.
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