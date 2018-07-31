План Маска по колонизации Марса оказался невозможным

План Илона Маска по колонизации Марса оказался невозможным

Tesla Motors Планетологи Колорадского университета в Боулдере ( США ) выяснили, что терраформирование Марса в ближайшем будущем невозможно. Это объясняется тем, что породы и полярные шапки Красной планеты содержат мало углекислого газа, необходимого для создания плотной и теплой атмосферы. Глава компаний SpaceX Илон Маск ранее предлагал сделать Марс пригодным для жизни, растопив лед с помощью ядерного оружия. Статья ученых опубликована в журнале Nature Astronomy.

Хотя в настоящее время газовая оболочка Марса состоит, главным образом, из диоксида углерода, она слишком тонкая, чтобы на поверхности планеты могла существовать жидкая вода. Здесь атмосферное давление составляет около 0,6 процента давления на Земле. Некоторые специалисты предлагали изменить климатические условия, увеличив толщину газовой оболочки за счет углекислого газа из различных источников.

Ученые проанализировали данные, полученные орбитальными аппаратами Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey, чтобы определить количество углерода, содержащегося в марсианских минералах и полярном льде. Оказалось, что углекислого газа на Красной планете недостаточно, а большая часть имеющегося диоксида углерода не может высвободиться в атмосферу.

Кроме того, хотя на Марсе находится достаточно льда для получения больших объемов водяного пара, вода не может нагреть газовую оболочку до нужного уровня в отсутствие углекислого газа. Таким образом, испарение полярных шапок приведет к увеличению атмосферного давления лишь до 1,2 процента давления на Земле. Углерода в почве и породах хватит на увеличение этого показателя примерно до пяти процентов.