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Названы сроки создания двигателя РД-169
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Названы сроки создания первого российского метанового ракетного двигателя 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: НПО Энергомаш
НПО "Энергомаш" приступило к разработке принципиально нового ракетного двигателя на метане, его испытания могут пройти уже через 3-4 года, рассказал в интервью РИА Новости глава предприятия Игорь Арбузов.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что разработка метановых и водородных технологий является приоритетом для госкорпорации.
"Двигатель получил название РД-169. Это фактически новый двигатель, создающийся на основе тех знаний, которые мы формировали с начала 2000-х годов", — рассказал Арбузов.
По его словам, испытания полноценного метанового двигателя могут начаться через 3-4 года.
Арбузов отметил, что опыт по метановым технологиям был получен при разработке двигателя РД-0146, предназначавшегося для кислородно-водородного разгонного блока, который планировалось использовать совместно с ракетами "Протон" и "Ангара".
"Работу некоторых двигателей с метановой смесью, например, РД-0146, мы даже испытали на практике. Подтверждена сама возможность и эффективность такой схемы", — рассказал Арбузов.
Метан (природный газ) рассматривается как один из перспективных видов горючего для ракетной техники. Метан обладает широкой сырьевой базой и низкой стоимостью по сравнению с керосином. Как по плотности, так и по эффективности природный газ находится между керосином и водородом. Удельный импульс у двигателя на метане высокий, но это преимущество нивелируется тем, что у природного газа меньшая плотность, поэтому в сумме получается незначительное энергетическое преимущество. Однако с конструкционной точки зрения метан привлекателен. Благодаря своим качествам метановое топливо более приемлемо для применения в двигателях многоразовых космических летательных аппаратов.
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