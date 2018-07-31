Названы сроки создания двигателя РД-169

Названы сроки создания первого российского метанового ракетного двигателя

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что разработка метановых и водородных технологий является приоритетом для госкорпорации.

"Двигатель получил название РД-169. Это фактически новый двигатель, создающийся на основе тех знаний, которые мы формировали с начала 2000-х годов", — рассказал Арбузов.

По его словам, испытания полноценного метанового двигателя могут начаться через 3-4 года.

Арбузов отметил, что опыт по метановым технологиям был получен при разработке двигателя РД-0146, предназначавшегося для кислородно-водородного разгонного блока, который планировалось использовать совместно с ракетами "Протон" и "Ангара".

"Работу некоторых двигателей с метановой смесью, например, РД-0146, мы даже испытали на практике. Подтверждена сама возможность и эффективность такой схемы", — рассказал Арбузов.

Метан (природный газ) рассматривается как один из перспективных видов горючего для ракетной техники. Метан обладает широкой сырьевой базой и низкой стоимостью по сравнению с керосином. Как по плотности, так и по эффективности природный газ находится между керосином и водородом. Удельный импульс у двигателя на метане высокий, но это преимущество нивелируется тем, что у природного газа меньшая плотность, поэтому в сумме получается незначительное энергетическое преимущество. Однако с конструкционной точки зрения метан привлекателен. Благодаря своим качествам метановое топливо более приемлемо для применения в двигателях многоразовых космических летательных аппаратов.