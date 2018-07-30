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Россия отказалась от «Русланов»
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Россия отказалась снова строить «Русланы» 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Возобновление производства самолета Ан-124 «Руслан» в России не планируется. Ему на замену могут создать другую сверхтяжелую машину, разработка которой внесена в в Госпрограмму вооружения (ГПВ) до 2027 года. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов, передает «Интерфакс».
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«Сейчас даже нет необходимости строить новые самолеты ("Руслан"), у нас достаточно большой, с хорошим ресурсом парк существующих. Ан-124 пройдет модернизацию, безусловно», — пояснил он.
По словам Борисова, научно-исследовательские работы по новому самолету уже есть в плане в конце ГПВ, сообщает ТАСС.
Ранее в июне в Минобороны понадеялись на то, что «Русланы» снова будут строиться в России.
Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984 по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской «Волга-Днепр» и семь — украинской «Авиалинии Антонова».
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