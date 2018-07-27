Найдено захоронение древних «Ромео и Джульетты»

Археологи нашли захоронение древних «Ромео и Джульетты» под Карагандой

Пара была похоронена вместе с лошадями, которые, как предполагается, должны были перенести покойных в загробный мир.

Археологи обнаружили в Казахстане , в Карагандинской области, древние захоронения, возраст которых, по предварительным данным, составляет не менее пяти тысяч лет.

Обнаруженная могила окружена камнями. В ней погребена пара — мужчина и женщина. Специалисты изъяли у мужчины древнее оружие, а у женщины — украшения. Около могилы археологи нашли еще два скелета лошадей. Кадры с места раскопок публикует издание The Mirror

Пару уже окрестили «Ромео и Джульеттой», однако специалисты не уверены, что перед ними влюбленные: женщина вполне могла быть принесена в жертву при захоронении важной персоны.

Археологи уточнили, что лошади были убиты. На вопрос, своей ли смертью умерли так называемые «Ромео и Джульетта» исследователи не дали ответа. Вскоре ученые проведут детальную экспертизу.