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Найдено захоронение древних «Ромео и Джульетты»
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Археологи нашли захоронение древних «Ромео и Джульетты» под Карагандой 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: karaganda-region.gov.kz
Пара была похоронена вместе с лошадями, которые, как предполагается, должны были перенести покойных в загробный мир.
Археологи обнаружили в Казахстане, в Карагандинской области, древние захоронения, возраст которых, по предварительным данным, составляет не менее пяти тысяч лет.
Обнаруженная могила окружена камнями. В ней погребена пара — мужчина и женщина. Специалисты изъяли у мужчины древнее оружие, а у женщины — украшения. Около могилы археологи нашли еще два скелета лошадей. Кадры с места раскопок публикует издание The Mirror
Пару уже окрестили «Ромео и Джульеттой», однако специалисты не уверены, что перед ними влюбленные: женщина вполне могла быть принесена в жертву при захоронении важной персоны.
Археологи уточнили, что лошади были убиты. На вопрос, своей ли смертью умерли так называемые «Ромео и Джульетта» исследователи не дали ответа. Вскоре ученые проведут детальную экспертизу.
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