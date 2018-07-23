Переводчик Google начал предсказывать конец света

«Google Переводчик» предсказал апокалипсис

Google Переводчик» научился «предсказывать» конец света, сообщает Motherboard.

Американское издание обратило внимание, что при попытке перевести случайный набор букв с редких языков сервис компании Google выдает странные сообщения. Так, при переводе с языка маори 19 раз повторенного слова dog переводчик выдает самое настоящее предсказание конца света.

«Мы все больше приближаемся к концу и возвращению Иисуса», — сообщает он.

Перед этим «Google Переводчик» оповещает, что «Часы Судного дня» показывают без трех минут 00:00, а мир переживает «драматические события».

Motherboard отмечает, что странности в поведении сервиса могли возникнуть из-за возможности предложить перевод, которую он дает своим пользователям, чем и воспользовались некие шутники.