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В Сколково научились создавать аватары людей
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В Сколково научились создавать электронные аватары людей 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Цифровые двойники могут использоваться для виртуальной примерки одежды, идентификации по фигуре и в хирургии.
Компания-резидент фонда «Сколково», Texel, создала технологию для цветного 3D-сканирования людей, которая не имеет аналогов в мире.
Уникальный комплекс позволит формировать трехмерную модель человека для различного применения — от примерки одежды до идентификации по фигуре.
Как пишет газета «Известия», эксперты уверены, что уже в самое ближайшее время большинство людей захотят обзавестись такими трехмерными моделями своего тела. В специализирующейся на создании 3D-моделей людей компании отметили, что человеку придется всего лишь раз пройти сканирование тела для получения его точной электронной модели.
Такую модель можно будет использовать для примерки одежды в онлайн-магазинах. В будущем, искусственный интеллект будет подсказывать, какая одежда, фасон и цвет лучше всего подойдут человеку в зависимости от типа фигуры. Виртуальные примерочные приведут у тому, что массовое производство одной и той же модели окажется не нужным, на его смену придет индивидуальный пошив вещи для каждого конкретного человека.
Устройство для сканирования представляет собой вращающуюся раму высотой в человеческий рост, снабженную сенсорами и программным обеспечением. За 30 секунд комплекс сможет отсканировать тело, а в течение минуты система будет обрабатывать данные. И вот, менее чем за 2 минуты электронный аватар будет готов.
Однако специалисты уверены, что вскоре можно будет отказаться и от 3D-сканера, так как получить свой трехмерный аватар можно будет и с помощью смартфона.
Кроме того, трехмерные модели пригодятся и в других сферах. К примеру, в хирургии, чтобы изготовить идеально подходящие человеку протезу. В фитнесе людям смогут создавать индивидуальные тренировки для коррекции отдельных мышц.
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