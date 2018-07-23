В Сколково научились создавать аватары людей

В Сколково научились создавать электронные аватары людей

Цифровые двойники могут использоваться для виртуальной примерки одежды, идентификации по фигуре и в хирургии.

Компания-резидент фонда «Сколково» , Texel, создала технологию для цветного 3D-сканирования людей, которая не имеет аналогов в мире.

Уникальный комплекс позволит формировать трехмерную модель человека для различного применения — от примерки одежды до идентификации по фигуре.

Как пишет газета «Известия» , эксперты уверены, что уже в самое ближайшее время большинство людей захотят обзавестись такими трехмерными моделями своего тела. В специализирующейся на создании 3D-моделей людей компании отметили, что человеку придется всего лишь раз пройти сканирование тела для получения его точной электронной модели.

Такую модель можно будет использовать для примерки одежды в онлайн-магазинах. В будущем, искусственный интеллект будет подсказывать, какая одежда, фасон и цвет лучше всего подойдут человеку в зависимости от типа фигуры. Виртуальные примерочные приведут у тому, что массовое производство одной и той же модели окажется не нужным, на его смену придет индивидуальный пошив вещи для каждого конкретного человека.

Устройство для сканирования представляет собой вращающуюся раму высотой в человеческий рост, снабженную сенсорами и программным обеспечением. За 30 секунд комплекс сможет отсканировать тело, а в течение минуты система будет обрабатывать данные. И вот, менее чем за 2 минуты электронный аватар будет готов.

Однако специалисты уверены, что вскоре можно будет отказаться и от 3D-сканера, так как получить свой трехмерный аватар можно будет и с помощью смартфона.

Кроме того, трехмерные модели пригодятся и в других сферах. К примеру, в хирургии, чтобы изготовить идеально подходящие человеку протезу. В фитнесе людям смогут создавать индивидуальные тренировки для коррекции отдельных мышц.