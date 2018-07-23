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Робота «Федор» подготовят к полету на «Федерации»
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Три опытных образца робота «Федор» испытают перед полетом на корабле «Федерация» 

ТАСС 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
Три опытных образца робота "Федор" изготовят и испытают перед полетом одного из них на космическом корабле "Федерация" в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Хурс.
Он уточнил, что испытательный полет робота запланирован в ходе первого старта нового российского пилотируемого корабля "Федерация" в 2022 году. Робот станет единственным "пассажиром" в этом запуске.
"Появление первого образца для летных испытаний (на "Федерации" — прим. ТАСС) планируется к середине 2019 года. Всего будет изготовлено три опытных образца, которые будут задействованы в разных видах предполетных испытаний (автономные, конструкторско-доводочные и комплексные)", — сказал Хурс.
Робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и ФПИ по техническому заданию МЧС России. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально робот был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное "имя" — FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research — "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.
Перспективный пилотируемый корабль "Федерация" придет на замену "Союзам МС", он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.
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