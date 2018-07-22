Найдена одна из древнейших гончарных мастерских

Археологи сделали сенсационное открытие в южной египетской провинции Асуан . Группе ученых удалось найти одну из самых древних в истории человечества гончарных мастерских. Ее построили во времена правления IV династии фараонов Древнего царства (почти три тысячи лет до нашей эры). Находка расположена между одним из входов в храм Ком-Омбо и берегом Нила, пишет ТАСС

Древние мастера в работе применяли поворотный гончарный круг с ручным приводом, установленный в углублении каменного пола. Найденные приспособления расширили познания археологов о возможностях древних людей.