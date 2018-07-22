Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде

Ракета Falcon 9 с канадским спутником стартовала с космодрома во Флориде

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с канадским коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage, трансляцию запуска ведет компания SpaceX

Запуск состоялся в 8:50 мск в воскресенье. Спутник, принадлежащий канадской компании Telesat, предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке, а также обеспечения WiFi для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана. Отделение спутника от несущей его ракеты должно состояться приблизительно через 32 минуты после старта. Ожидается, что спутник проработает на орбите около 15 лет.

Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.

Первый запуск Falcon 9 Block 5 состоялся в мае. Как сообщала компания накануне старта, после запуска первая ступень Falcon 9 должна совершить посадку на баржу в Атлантике. SpaceX отрабатывает технологию сохранения и повторного использования первой ступени ракеты-носителя для удешевления космических стартов.

Спутник Telstar 19 VANTAGE, построенный американской Space Systems Loral, весит более 7 тонн. Как сообщает портал Space Flight Now, это самый тяжелый из когда-либо запускавшихся подобных аппаратов.