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НАСА выручило россиян
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НАСА выручило не увидевших кровавую луну россиян 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Американское космическое агентство НАСА запустило онлайн-трансляцию лунного затмения, и выручило всех, кто не смог вживую увидеть редкое астрономические событие. Кадры кровавой луны можно наблюдать в Twitter-аккаунте агентства.
Как и прогнозировалось ранее, над столичным регионом России в часы затмения небо затянуто тучами.
В ночь на 28 июля жители Земли могли наблюдать два редких астрономических явления: полное затмение Луны и противостояние Марса. Затмение, которое длилось один час и 44 минуты, стало самым продолжительным за последние 100 лет. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.
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