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Тайна черного саркофага: мумии принадлежат воинам
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Ученые рассказали кому принадлежат мумии, найденные в черном саркофаге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : Ministry of Antiquities
Обнаруженные в черном александрийском саркофаге три поврежденные мумии принадлежат, скорее всего, погибшим в древнем сражении воинам, сообщил, глава Управления по вопросам памятников древности Египта Мустафа аль-Вазири. К такому предварительному выводу ученые пришли, изучив сохранившиеся черепа, имеющие характерные повреждения холодным оружием.
"Предварительное изучение черепов показало, что захороненные в саркофаге люди, скорее всего, были военными — на одном из черепов хорошо видно повреждение от холодного оружия, которое и привело к смерти этого человека в сражении", — цитирует слова аль-Вазири египетская газета "Аль-Баваба".
Накануне представители министерства по делам памятников древности Египта провели операцию по разгерметизации и подъему девятитонной крышки сарокфага. В пятницу планируется поднять из земли нижнюю часть гранитного памятника, общий вес которого составляет 25-30 тонн.
Аль-Вазири также сообщил, что обнаруженные в саркофаге мумии, очевидно, не принадлежат какой-либо королевской семье, поскольку отсутствуют характерные надписи на саркофаге и специальные таблички с именами погребенных. Он отметил, что мумии оказались сильно повреждены водой, просочившейся в саркофаг через трещину. Ученым теперь предстоит выяснить, кто именно был здесь захоронен, планируется также с помощью современных технологий восстановить внешний облик погребенных воинов.
Нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет был обнаружен в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрии. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты.
Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта (примерно 332-30 года до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.
Тайна запечатанного саркофага породила массу слухов в египетских и европейских СМИ. В Египте заговорили о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, скорее всего, не был до сих пор открыт и разграблен из-за некоего "зла", заключенного в нем. Страхи подогревались необычным черным цветом памятника, а также его гигантскими размерами (265 сантиметров в длину, 185 — в высоту и 165 — в ширину). Западная пресса сделала предположение, что саркофаг мог принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не было найдено.
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