Украина впервые загрузила реактор АЭС без топлива РФ

Украина впервые полностью загрузила реактор АЭС без российского топлива

Реактор третьего энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС), которая находится в Николаевской области, первым в стране полностью загружен исключительно топливом компании Westinghouse. Об этом в четверг ТАСС сообщили на предприятии.

"Энергоблок полностью загружен топливными кассетами компании Westinghouse", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после плановой остановки блок 16 июля вновь подключен к энергосистеме. До этого в данном реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ . В настоящее время на ЮУАЭС обсуждают дальнейший перевод электростанций страны на топливо американского производства.

Ранее компания "Энергоатом" продлила до 2025 года соглашение с Westinghouse на поставку ядерного топлива для АЭС Украины . В октябре прошлого года в украинской компании заявляли, что американский партнер сможет обеспечить топливными сборками 13 энергоблоков украинских АЭС, если поставки из России будут приостановлены.

На Украине на площадках четырех АЭС работают 15 энергоблоков — 13 с реакторами типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440. Все они были построены советскими специалистами и спроектированы под топливные элементы, которые сейчас выпускает российская компания ТВЭЛ.

Оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" ранее сообщала, что четыре энергоблока Запорожской АЭС к 2020 году полностью перейдут на американское топливо. Такие сборки в настоящее время уже загружены в реактор второго энергоблока ЮУАЭС, а также первого, третьего, четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС.