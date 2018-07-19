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Впервые представлен проект гибрида самолета и поезда
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Представлен проект гибрида самолета и поезда 

РИА Новости 1 час назад
Французская компания Akka Techonologies представила проект гибрида самолета и поезда "Link & Fly". Видео с новой разработкой компания разместила на своем Youtube-канале.
Как показано на кадрах, "Link & Fly" при посадке убирает крылья и может продолжать дальнейший путь как обычный поезд.
По габаритам самолет сравним с Airbus A320: размах крыльев воздушного судна составляет 49 метров, длина — 34 метра, высота — 8 метров. Летательный аппарат вмещает 160 пассажиров.
В компании рассчитывают, что разработка позволит разгрузить крупные транспортные пути и повысит привлекательность авиаперелетов — пассажирам не придется самостоятельно добираться в город из аэропортов, которые часто находятся на окраине или в другом населенном пункте.
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