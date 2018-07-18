Найденный в Египте саркофаг принадлежит жрецу

Найденный в Египте черный саркофаг принадлежит жрецу, считает эксперт

Обнаруженный в начале июля в египетском городе Александрия нетронутый мародерами таинственный гигантский саркофаг из черного гранита, скорее всего, принадлежит жрецу IV-III веков до нашей эры, а не царю или фараону, заявил в интервью телеканалу TEN генеральный секретарь египетского Высшего совета археологии и памятников древности Мустафа Вазири

"Этот саркофаг, который вызвал такой мировой интерес и столько невероятных слухов, принадлежит, скорее всего, жрецу, а не королю или фараону. Мы пока делаем такой вывод, исходя из простого оформления саркофага, отсутствия на нем надписей. Когда он будет открыт, все прояснится", — сказал Вазири.

Он также призвал не верить распространяемым слухам о заключенном в саркофаге "проклятии фараона". "Нет, нет, я вас уверяю, ничего сверхъестественного", — добавил представитель совета.

В настоящее время министерство по делам древностей Египта готовится к операции по подъему саркофага на поверхность. Ученые и инженеры разрабатывают план предстоящих работ и обещают держать общественность в курсе всего происходящего.

Саркофаг из черного гранита был обнаружен в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрия. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты. Ученые полагают, что статуя и артефакты могут иметь отношение к человеку, который был погребен в саркофаге.

Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта (примерно 332-30 года до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.