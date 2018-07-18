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Найденный в Египте саркофаг принадлежит жрецу
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Найденный в Египте черный саркофаг принадлежит жрецу, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обнаруженный в начале июля в египетском городе Александрия нетронутый мародерами таинственный гигантский саркофаг из черного гранита, скорее всего, принадлежит жрецу IV-III веков до нашей эры, а не царю или фараону, заявил в интервью телеканалу TEN генеральный секретарь египетского Высшего совета археологии и памятников древности Мустафа Вазири.
"Этот саркофаг, который вызвал такой мировой интерес и столько невероятных слухов, принадлежит, скорее всего, жрецу, а не королю или фараону. Мы пока делаем такой вывод, исходя из простого оформления саркофага, отсутствия на нем надписей. Когда он будет открыт, все прояснится", — сказал Вазири.
Он также призвал не верить распространяемым слухам о заключенном в саркофаге "проклятии фараона". "Нет, нет, я вас уверяю, ничего сверхъестественного", — добавил представитель совета.
В настоящее время министерство по делам древностей Египта готовится к операции по подъему саркофага на поверхность. Ученые и инженеры разрабатывают план предстоящих работ и обещают держать общественность в курсе всего происходящего.
Саркофаг из черного гранита был обнаружен в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрия. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты. Ученые полагают, что статуя и артефакты могут иметь отношение к человеку, который был погребен в саркофаге.
Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта (примерно 332-30 года до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.
Тайна запечатанного саркофага породила массу слухов в египетских и европейских СМИ. В Египте говорят о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, скорее всего, не был до сих пор открыт и разграблен из-за некоего "зла", заключенного в нем. Страхи подогревают необычный черный цвет находки, а также ее гигантские размеры (265 сантиметров в длину, 185 — в высоту и 165 — в ширину) — саркофаги таких размеров никогда ранее не находили в Египте. Западная пресса сделала предположение, что саркофаг может принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не найдено.
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