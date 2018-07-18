Кофейный аромат оказался полезен

Ученые назвали пользу кофейного аромата

Аромат кофе помогает эффективнее решать аналитические и математические задачи, выяснили ученые Технологического института Стивенс. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Environmental Psychology, сообщает MedicalXpress.

В эксперименте приняли участие около 100 человек, которые должны были решить тест, состоящий из десяти вопросов по алгебре.

Добровольцев разделили на две группы. В аудитории, где решала задачи первая группа, чувствовался запах кофе. В помещении, где выполняла тест вторая группа, не было никаких посторонних ароматов. В результате средняя оценка оказалась выше у первой группы.

Так как источником кофейного запаха в первой аудитории оказался напиток, не содержащий кофеин, ученые предположили, что имеют дело с эффектом плацебо. Участникам казалось, что аромат кофе помогал им лучше справиться с задачами, и самовнушение сработало.

Тогда исследователи разработали опросник, в котором респондентам предлагалось ответить, как, по их мнению, различные запахи влияют на человеческую деятельность. Большинство ответили, что аромат кофе увеличивает продуктивность и энергичность.

По мнению исследователей, результаты их эксперимента могут принести пользу в различных сферах жизни, в том числе в бизнесе и учебе.