В России сымитируют экспансию на Луну

В ФМБА проведут эксперимент по имитации экспансии на Луну

Имитация полета будет происходить за счет недельного "вылеживания" при различных наклонах относительно горизонтальной оси. После такого воздействия добровольцы начнут физическую активность, а специалисты оценят реакцию систем их организма.

"У них (НИИ космической медицины, — ред.) новое оборудование, которое они сами сконструировали, которое позволяет очень динамично наблюдать за изменениями в организме при изменениях гравитации. Добровольцы, принимающие участие в эксперименте, "вылеживаются", потом начинаются эксперименты, смотрят как все основные, важные для жизнедеятельности системы организма, то есть, сердечно-сосудистая, дыхательная, кровеносная, выделительная, и так далее, на это все реагируют", — рассказал представитель ФМБА.

Сейчас добровольцы находятся в "полете" к Луне. Наиболее интересный этап эксперимента состоится 20 июня, когда они начнут имитацию деятельности космонавтов у естественного спутника Земли.

По словам представителя ФМБА, оборудование, которое использует НИИ космической медицины, позволяет имитировать различные условия — как гравитацию во время межпланетного полета, так и гравитационные поля различных планет. При этом параметры организма испытуемого отслеживаются как во время "полета", так и во время выполнения каких-либо действий после него.

Такие эксперименты необходимы для организации экспансии на Луну и другие планеты человечеством в будущем. Если при работе на Международной космической станции на околоземной орбите возникнет критическая ситуация и кому-либо из космонавтов потребуется неотложная помощь, которую смогут оказать лишь врачи на Земле, его можно будет доставить на планету в течение нескольких часов.

Подобная "роскошь" непозволительна при работе около Луны или других планет. Именно на обеспечение автономности таких полетов в будущем и направлен эксперимент НИИ космической медицины.