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В России сымитируют экспансию на Луну
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В ФМБА проведут эксперимент по имитации экспансии на Луну 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Научно-исследовательского института космической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России оценят работоспособность участников эксперимента по имитации экспансии на Луну после недельного "полета", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ФМБА.
Имитация полета будет происходить за счет недельного "вылеживания" при различных наклонах относительно горизонтальной оси. После такого воздействия добровольцы начнут физическую активность, а специалисты оценят реакцию систем их организма.
"У них (НИИ космической медицины, — ред.) новое оборудование, которое они сами сконструировали, которое позволяет очень динамично наблюдать за изменениями в организме при изменениях гравитации. Добровольцы, принимающие участие в эксперименте, "вылеживаются", потом начинаются эксперименты, смотрят как все основные, важные для жизнедеятельности системы организма, то есть, сердечно-сосудистая, дыхательная, кровеносная, выделительная, и так далее, на это все реагируют", — рассказал представитель ФМБА.
Сейчас добровольцы находятся в "полете" к Луне. Наиболее интересный этап эксперимента состоится 20 июня, когда они начнут имитацию деятельности космонавтов у естественного спутника Земли.
По словам представителя ФМБА, оборудование, которое использует НИИ космической медицины, позволяет имитировать различные условия — как гравитацию во время межпланетного полета, так и гравитационные поля различных планет. При этом параметры организма испытуемого отслеживаются как во время "полета", так и во время выполнения каких-либо действий после него.
Такие эксперименты необходимы для организации экспансии на Луну и другие планеты человечеством в будущем. Если при работе на Международной космической станции на околоземной орбите возникнет критическая ситуация и кому-либо из космонавтов потребуется неотложная помощь, которую смогут оказать лишь врачи на Земле, его можно будет доставить на планету в течение нескольких часов.
Подобная "роскошь" непозволительна при работе около Луны или других планет. Именно на обеспечение автономности таких полетов в будущем и направлен эксперимент НИИ космической медицины.
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