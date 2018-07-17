«Российский Falcon 9» оставят с «Царь-двигателем»

«Двигатель первой ступени РД-171 (использовался на первой ступени советской средней ракеты "Зенит" — прим. «Ленты.ру») для новой ракеты "Союз-5" будет модернизирован и после этого станет обладать новыми уникальными характеристиками. Это самый мощный в мире двигатель, мы его называем "Царь-двигатель"», — сказал чиновник.

По его словам, для испытательных пусков «Союз-5» предлагается использовать комплекс «Наземный старт» (используется для «Зенитов») на Байконуре . В случае, если носитель покажет «свои преимущества, в том числе коммерческие, и будет сражаться на ниве отвоевывания рынка космических услуг, задел, который был создан, используем максимально для создания универсального ракетного модуля для создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса».

«В целом, мы стараемся максимально по разумному сэкономить», — сказал Рогозин.

По его словам, «Союз-5» с Байконура будет выводить только коммерческую и научную нагрузку, но не военную.

Исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов отметил, что РКК «Энергия» и «Роскосмос» подписали контракт на создание ракеты «Союз-5» в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», включенной в Федеральную космическую программу.

28 июня Рогозин заявлял, что эскизный проект «Союз-5» с РД-171 будет пересмотрен, а новая ракета может получить двигатели на метане. В апреле того года чиновник, будучи вице-премьером правительства России , заявил, что «через три месяца» кабинет министров рассмотрит альтернативный проект носителя с метановым двигателем.

Разработчик «Союз-5» — РКК «Энергия», производитель — РКЦ «Прогресс» . Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. «Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты «Зенит», заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX . Стоимость пуска новой ракеты оценивается в 30 миллионов долларов. Ранее на «Союз-5» планировалось запускать разрабатываемый пилотируемый корабль «Федерация».

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.