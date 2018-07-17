Ученые нашли самый старый хлеб

В Иордании археологи обнаружили окаменевшие остатки хлеба. Их возраст составляет порядка 14,5 тысяч лет. Это самая старая выпечка в мире, сообщило агентство Reuters.
Находка свидетельствует о том, что люди начали печь хлеб задолго до развития сельского хозяйства.
Как удалось выяснить, напоминающие лаваш лепешки изготавливали из диких злаков — ячменя, пшеницы или овса. При их приготовлении также использовали измельченные клубни растений и добавляли воду.
Подобный хлеб выпекали в печи, которая располагалась непосредственно в каменном полу посреди хижины. Ее диаметр равнялся приблизительно метру.
Археологи обнаружили на севере Китая наскальное изображение человеческого лица. Специалисты оценили его возраст в семь тысяч лет. К сотрудничеству для анализа рисунка пригласили российских специалистов.