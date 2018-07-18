Названа причина скорого уничтожения интернета

Названа неожиданная причина скорого уничтожения интернета

Критические части интернет-инфраструктуры США могут быть затоплены и повреждены в течение ближайших 15 лет из-за повышения уровня моря. Об этом говорится в новом исследовании американских ученых из Висконсинского университета в Мадисоне.

«Непосредственным риском для глобального интернета является тот факт, что трансокеанические оптоволоконные кабели имеют посадочные площадки, которые будут находиться под водой в ближайшие годы из-за затопления морской водой, связанного с изменением климата», — заявил один из авторов доклада профессор информатики Пол Бэрфорд (Paul Barford) в интервью для Motherboard.

Изучив глобальную карту физической инфраструктуры интернета и сопоставив ее с оценками Национального управления океанических и атмосферных исследований о повышении уровня моря, ученые смогли определить, где находится наиболее опасное оборудование. По данным исследователей, оно располагается в Нью-Йорке Майами и Сиэттле.

Бэрфорд заявил, что повышение уровня моря вызовет глобальные сбои, пока посадочные площадки не будут перемещены на возвышенность. Однако подобных площадок не так много, поэтому на устранение проблемы уйдет слишком много сил и средств.

Одним из наиболее тревожных выводов ученые назвали короткий промежуток времени, за который могут быть повреждены основные линии связи. Только в США в ближайшие 15 лет под воду уйдут 1,9 тысячи километров магистральных и 3,9 тысячи километров подземных оптоволоконных кабелей. И хотя все они водостойкие, эти кабели не полностью водонепроницаемы. Воздействие соленой воды может вызвать перебои в сети, особенно в инфраструктурных центрах США.

Исследователи предлагают уменьшить угрозу сбоев, установив жесткие резервные трубопроводы, а также защитив существующие кабели и посадочные площадки защитными слоями.