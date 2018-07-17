Создан «идеальный резонатор» для солнечных батарей

Ученые создали «идеальный резонатор» для солнечных батарей

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали простой в изготовлении метаматериал-диэлектрик со свойствами анаполя. Он способен без остатка вбирать энергию и становиться прозрачным для электромагнитного излучения, что важно для разных областей — от солнечной энергетики до нанооптики. Статья о разработке опубликована в журнале Laser&Photonics Reviews.

Анаполь — неизлучающий рассеиватель, который можно считать идеальным резонатором: при облучении извне он сохранит всю полученную энергию внутри, а электромагнитные колебания будут затухать крайне медленно.

Искусственные метаматериалы-диэлектрики в целом сводят к минимуму рассеивание энергии, так как не нагреваются при электромагнитном облучении. Кроме того, метаматериалы можно масштабировать в оптическом диапазоне и контролировать их резонанс.

Метаматериал НИТУ МИСиС при электромагнитном облученииОбычно такие диэлектрики создают путем фабрикации сложных диэлектрических наночастиц или же напылением различных нанослоев.

Ученые НИТУ "МИСиС" предложили другой, весьма простой путь — перфорирование. То есть, создание отверстий (например, фокусируемым ионным пучком) в тонкой пленке кремния или другого диэлектрика.

"Нам удалось показать, что в оптическом диапазоне частот можно возбудить особое — анапольное — состояние, перспективное для сильной локализации электромагнитных полей и сенсоров", — комментирует руководитель проекта, доцент НИТУ "МИСиС" Алексей Башарин.

По словам ученого, такой метаматериал может быть прозрачен для электромагнитных волн. В реальных экспериментах с кремнием это должно показать перспективность методики и существенно повысить прозрачность кремниевых пластин, например, для применения в солнечных батареях.