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«Прогресс МС-09» поставил рекорд полета к МКС
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Корабль «Прогресс МС-09» поставил новый рекорд времени полета к МКС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Фото : Роскосмос
Грузовой корабль "Прогресс МС-09" поставил новый рекорд времени полета к Международной космической станции за счет применения нового контрольно-измерительного пункта на космодроме Восточный, сообщили журналистам в понедельник в предприятии-разработчике аппаратуры пункта "Российские космические системы" (РКС).
Космический грузовик "Прогресс МС-09" достиг МКС 11 июля за рекордные 3 часа 40 минут. Это стало возможным за счет применения новой двухвитковой схемы сближения и стыковки.
"Сокращение времени полета корабля к МКС до 3 часов 40 минут стало возможным благодаря проведенной в последние годы модернизации наземного комплекса управления, созданию и вводу в эксплуатацию Восточного командно-измерительного пункта (ВКИП) на космодроме Восточный", — говорится в сообщении.
Раньше корабли отправлялись к станции по двухсуточной схеме, подразумевающей 34 витка вокруг Земли. После вывода на орбиту происходило выравнивание траекторий корабля и МКС, а сближение двух космических объектов начиналось за три часа до расчетного времени стыковки. При новой схеме маневрирование начинается сразу на первом витке полета, за счет чего и удается сократить время полета к станции.
Как отмечают в РКС, именно применение ретрансляторных станций "Клен-Р" в контрольно-измерительном пункте нового космодрома и позволило "Прогрессу" добраться до МКС менее чем за четыре часа. Специалисты оперативно получали информацию об орбите корабля и состоянии его бортовых систем.
"Это позволило оперативно принимать решения, выдавать команды управления и массивы управляющей информации, а также сократить время коррекции орбиты корабля", — говорится в сообщении.
Кроме того, по оценкам разработчиков, командно-измерительный пункт космодрома Восточный требует "меньше ресурсов, а его возможности выше, чем у других российских КИП". Он одновременно помогает управлять космическими аппаратами и кораблями, получает информацию со спутников дистанционного зондирования Земли и выполняет функции измерительного комплекса нового российского космодрома.
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