Aston Martin представил концепт гибридного самолета

Aston Martin представил концепт самолета с вертикальным взлетом

Британский производитель автомобилей Aston Martin объединился с Университетом Крэнфилда ( Великобритания ) и компаниями Cranfield Aerospace Solutions и Rolls-Royce для создания концепта частного самолета; прототип называется Volante Vision Concept. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Volante Vision Concept — самолет с вертикальным взлетом, вмещающий трех пассажиров, оснащен гибридным двигателем и автопилотом.

Директор компании Aston Martin Энди Палмер (Andy Palmer) назвал главную причину для создания концепта:

«Поскольку население в урбанизированных районах продолжает увеличиваться, перегруженность городов возрастает. Мы должны представить альтернативное видение для решения проблем с пробками, загрязнением окружающей среды и мобильностью. Воздушное перемещение станет важнейшей частью будущего транспорта. Volante Vision Concept — это решение всех этих проблем, оснащенное сервисом высшего класса».

По словам Энди Палмера, с ростом территории городов, увеличится и время перемещения от дома до работы. Люди будут искать самый быстрый и удобный транспорт. Он считает, что Volante Vision Concept станет одним из них.

Глава отделения Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон (Rob Watson) рассказал о сотрудничестве:

«Мы рады участвовать в разработке Volante Vision Concept. Компания Rolls-Royce уже демонстрировала гибридные электрические системы для кораблей и поездов, и мы взволнованы тем, какие потенциальные технологии возможны в аэрокосмической отрасли».