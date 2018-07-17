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Aston Martin представил концепт гибридного самолета
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Aston Martin представил концепт самолета с вертикальным взлетом 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Aston Martin
Британский производитель автомобилей Aston Martin объединился с Университетом Крэнфилда (Великобритания) и компаниями Cranfield Aerospace Solutions и Rolls-Royce для создания концепта частного самолета; прототип называется Volante Vision Concept. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Volante Vision Concept — самолет с вертикальным взлетом, вмещающий трех пассажиров, оснащен гибридным двигателем и автопилотом.
Директор компании Aston Martin Энди Палмер (Andy Palmer) назвал главную причину для создания концепта:
«Поскольку население в урбанизированных районах продолжает увеличиваться, перегруженность городов возрастает. Мы должны представить альтернативное видение для решения проблем с пробками, загрязнением окружающей среды и мобильностью. Воздушное перемещение станет важнейшей частью будущего транспорта. Volante Vision Concept — это решение всех этих проблем, оснащенное сервисом высшего класса».
По словам Энди Палмера, с ростом территории городов, увеличится и время перемещения от дома до работы. Люди будут искать самый быстрый и удобный транспорт. Он считает, что Volante Vision Concept станет одним из них.
Глава отделения Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон (Rob Watson) рассказал о сотрудничестве:
«Мы рады участвовать в разработке Volante Vision Concept. Компания Rolls-Royce уже демонстрировала гибридные электрические системы для кораблей и поездов, и мы взволнованы тем, какие потенциальные технологии возможны в аэрокосмической отрасли».
В июне компания Boeing представила концепт уникального гиперзвукового пассажирского самолета. Предполагается, что авиалайнер сможет перевозить пассажиров со скоростью, превышающей скорость звука примерно в пять раз.
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