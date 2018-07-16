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Британия обзаведется собственным космодромом
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В Шотландии построят первый британский космодром 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В округе Сатерленд, Шотландия появится первый в Великобритании космодром, сообщает "Би-би-си".
Полуостров A'Mhoine был выбран из-за удачного месторасположения, которое позволит вертикально запускать ракеты и выводить спутники на орбиту.
Космическое агентство Великобритании выделило на развитие проекта £2,5 млн (почти $3,5 млн).
Его возглавит государственное агентство экономического и социального развития Highlands and Islands Enterprise (HIE). В постройке космодрома также примет участие крупная американская космическая компания.
Первые запуски планируют осуществить уже в 2020 году.
"Международный космический сектор сейчас на подъеме, и мы хотим убедиться, что наш регион сможет извлечь из этого экономическую выгоду благодаря такой чудесной возможности", — сказала Шарлотта Райт, генеральный директор HIE.
Ранее сообщалось, что космические пуски с космодрома "Байконур" временно приостанавливаются.
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