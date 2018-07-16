Британия обзаведется собственным космодромом

В Шотландии построят первый британский космодром

В округе Сатерленд, Шотландия появится первый в Великобритании космодром, сообщает "Би-би-си"

Полуостров A'Mhoine был выбран из-за удачного месторасположения, которое позволит вертикально запускать ракеты и выводить спутники на орбиту.

Космическое агентство Великобритании выделило на развитие проекта £2,5 млн (почти $3,5 млн).

Его возглавит государственное агентство экономического и социального развития Highlands and Islands Enterprise (HIE). В постройке космодрома также примет участие крупная американская космическая компания.

Первые запуски планируют осуществить уже в 2020 году.

"Международный космический сектор сейчас на подъеме, и мы хотим убедиться, что наш регион сможет извлечь из этого экономическую выгоду благодаря такой чудесной возможности", — сказала Шарлотта Райт, генеральный директор HIE.

Ранее сообщалось, что космические пуски с космодрома "Байконур" временно приостанавливаются.