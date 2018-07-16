Ещё
Российские микросхемы станут качественнее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II

Российские микросхемы станут качественнее 

Chip.ru 16 июля 2018
Фото: pixabay.com
Российская государственная корпорация Ростех сообщает о том, что впервые в нашей стране налажен выпуск ситалловых подложек для микросхем, ранее ввозимых из-за рубежа. Они применяются при изготовлении плёночных микросхем и других изделий электроники.
Так как именно на подложках вытравливаются дорожки микросхемы, их качество напрямую влияет на срок службы конечных изделий. Причем по ряду характеристик отечественные образцы превосходят иностранные аналоги. Массовое производство подложек налажено на предприятии «РТ-Химкомпозит», входящем в состав Ростех. В планах компании наладить производство 100 000 подложек в год.
Chip.ru: последние новости
Первый блокчейн-смартфон от HTC выйдет этой осенью Skype получит функцию, которую ждали уже 15 лет Ноутбуки Apple MacBook Pro совершенно невозможно ремонтировать
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде169
Тест: Выжили бы вы в царской России?44
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II42
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17369
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Наука и техника
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение