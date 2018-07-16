Российские микросхемы станут качественнее

Российская государственная корпорация Ростех сообщает о том, что впервые в нашей стране налажен выпуск ситалловых подложек для микросхем, ранее ввозимых из-за рубежа. Они применяются при изготовлении плёночных микросхем и других изделий электроники.

Так как именно на подложках вытравливаются дорожки микросхемы, их качество напрямую влияет на срок службы конечных изделий. Причем по ряду характеристик отечественные образцы превосходят иностранные аналоги. Массовое производство подложек налажено на предприятии «РТ-Химкомпозит», входящем в состав Ростех. В планах компании наладить производство 100 000 подложек в год.