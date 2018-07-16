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Boeing заинтересовался летающим поездом
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Boeing заинтересовался идеей летающего поезда «Link&Fly» 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Французская компания Akka Technologies разработала концепцию нового летательного транспорта, который может сменить традиционные самолеты так же, как электромобили вытесняют машины с ДВС. Называется идея «Link & Fly» и она уже привлекла внимание Boeing, а также крупных инвесторов Азии, которые ищут способ резко обогнать европейскую и особенно американскую авиастроительные отрасли. С точки зрения потребителей-пассажиров это выглядит как «летающий поезд». Люди в аэропорту после регистрации на рейс садятся в капсулу, которая напоминает вагон поезда, но с интерьером салона самолета. Она самодвижущаяся и по команде диспетчера выруливает к месту стыковки с летающей платформой. Та выглядит как планер с размахом крыльев в 49 м, длиной 34 м и высотой 8 м. Пассажирская капсула крепится к ней снизу и этот тандем взлетает в небо.
Первое преимущество — минимизация простоя самолета на земле, она займет ровно столько секунд, сколько нужно на посадку, смену капсул и взлет. Загрузка и разгрузка капсул никак не связаны с полетами, что экономит время и улучшает безопасность. Далее, капсулы могут быть пассажирскими, грузовыми, специальными и т.д. Универсальной летающей платформе не имеет значения, что везти, пока все укладывается в ограничения по весу.
Капсулы можно оснастить электродвигателями и автопилотом, а планировку аэропорта переделать для оптимизации их перемещения. Больше не нужны рулежные дорожки, причальные терминалы, трапы и прочее оборудование, вместо этого в черте города строится специальный вокзал, откуда пассажиры с комфортом и без пробок едут к системе взлетных полос вдалеке. А с противоположного направления туда движутся капсулы с грузами — логистика станет настолько гибкой, что нынешние аэропорты сразу окажутся вне конкуренции.
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