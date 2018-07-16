Названы рекордсмены среди беспозвоночных

Гигантские кальмары, черви и медузы — рекордсмены среди беспозвоночных

Современные киты крупнее любых животных, когда-либо живших на Земле. Они могут быть раза в полтора тяжелее даже знаменитых аргентинозавров, а ведь те были настолько велики, что долгое время палеонтологи считали, что ни один хищник не смел охотиться на этих травоядных гигантов. Это мнение переменилось только после того как в 2006 г. кости аргентинозавров были обнаружены вперемежку с останками мапузавров: похоже, что эти трехтонные хищники могли нападать и на аргентинозавров — стаями.

Впрочем, гигантским позвоночным мы не удивляемся. Другое дело — беспозвоночные животные, существа обычно небольшие даже по меркам человека, иногда все-таки достигающие впечатляющей величины. Скажем, стрекающие медузы: арктические волосистые цианеи Cyanea capillata, крупнейшие на Земле, по некоторым сообщениям, могут отращивать щупальца длиной более 35 м и «купол» диаметром больше 2 м. Встреча с ней под водой производит на дайверов незабываемое впечатление.

Впечатляют размеры и рекордсмена в типе кольчатых червей. Следующий ролик — фрагмент из документального сериала BBC «Жизнь под землей», в котором сэр Дэвид Аттенборо лично знакомится с представителем вида Microchaetus rappi, африканских гигантских червей, которые способны набирать массу больше 1,5 кг и несколько метров в длину.

Гигантские тасманийские крабы Pseudocarcinus gigas — чемпионы среди ракообразных. В шельфовых водах близ южного побережья Австралии находят экземпляры, вырастающие крупнее 10 кг и с «телом» (карапаксом) шириной до полуметра. Эти крабы отличаются долгой продолжительностью жизни и медленно достигают зрелости, что делает их особенно подверженными опасностями избыточного вылова, поэтому в Австралии действуют строгие правила на добычу этих ценных животных.

Но, разумеется, крупнейшие из всех беспозвоночных относятся к типу моллюсков, питая бесконечные легенды о могучих Кракенах. Один из реальных прототипов, которые могли послужить основой для историй о морских многоногих чудовищах, — антарктические гигантские кальмары Mesonychoteuthis hamiltoni. Этих обитателей глубоководья почти невозможно увидеть у поверхности. Судя по некоторым свидетельствам, они могут набирать массу до 750 кг и до 14 длины, хотя самый крупный реально добытый экземпляр весил 495 кг и имел в длину 4,5 м. Впрочем, отмечается, что его твердый клюв был все-таки заметно меньше, чем отдельные экземпляры, которые находят в желудках вечных противников гигантских кальмаров, кашалотов.