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Ученые приблизились к разгадке тайны девонского вымирания
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Ученые приблизились к разгадке причин девонского вымирания 

Российская Газета 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Новое исследование ученых Лозаннского университета позволило точно определить время массового вымирания флоры и фауны на Земле в девонский период. Геологический девонский период (420 — 358 миллионов лет назад) — это начало позднего палеозоя. Именно в это время происходит множество событий, повлиявших на дальнейшее развитие жизни на Земле, сообщает университет Лозанны на своем сайте.
По подсчетам ученых, 371 миллион лет назад на Земле произошла крупнейшая экологическая катастрофа. Столь точно заглянуть в глубь веков ученым удалось с помощью исследования минерала циркона. Этот минерал был найден в вулканическом пепле в горных осадочных породах. Используя уран-свинцовый метод исследования, по степени распада содержащегося в цирконе урана и накопления в результате этого процесса свинца ученые и определили время девонского вымирания.
Во-первых, массово вымирают многие виды, широко распространенные на Земле, — речь идет о 22 процентах всех семейств морских животных, основную часть которых составляли беспозвоночные. Вместо них возникают новые группы растений и животных.
Во-вторых, жизнь из моря шагает на сушу. Появляются сухопутные позвоночные и наземная растительность — первые деревья.
Если вымирание динозавров, которое произошло около 66 миллионов лет назад, связывают, в частности, с падением гигантского метеорита, вызвавшим появление кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан, то причины девонского вымирания пока точно не ясны. Именно поэтому его разгадка так тревожит ученых. Ведь "точная датировка девонского вымирания дает новую основу для лучшего понимания произошедших тогда событий, которые могли привести к экологической катастрофе".
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