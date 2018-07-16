Ученые приблизились к разгадке тайны девонского вымирания

Ученые приблизились к разгадке причин девонского вымирания

Новое исследование ученых Лозаннского университета позволило точно определить время массового вымирания флоры и фауны на Земле в девонский период. Геологический девонский период (420 — 358 миллионов лет назад) — это начало позднего палеозоя. Именно в это время происходит множество событий, повлиявших на дальнейшее развитие жизни на Земле, сообщает университет Лозанны на своем сайте.

По подсчетам ученых, 371 миллион лет назад на Земле произошла крупнейшая экологическая катастрофа. Столь точно заглянуть в глубь веков ученым удалось с помощью исследования минерала циркона. Этот минерал был найден в вулканическом пепле в горных осадочных породах. Используя уран-свинцовый метод исследования, по степени распада содержащегося в цирконе урана и накопления в результате этого процесса свинца ученые и определили время девонского вымирания.

Во-первых, массово вымирают многие виды, широко распространенные на Земле, — речь идет о 22 процентах всех семейств морских животных, основную часть которых составляли беспозвоночные. Вместо них возникают новые группы растений и животных.

Во-вторых, жизнь из моря шагает на сушу. Появляются сухопутные позвоночные и наземная растительность — первые деревья.