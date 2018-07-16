Найдено простое средство профилактики рака

Исследователи из Университета штата Иллинойс (США) выяснили, что соединения группы эндоканнабиноидов, образующиеся в организме при метаболизме омега-3 жирных кислот, способны ингибировать рост и распространение рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В 2017 году ученые определили новую группу метаболитов, называемых эндоканнабиноидными эпоксидами EDP-EA. Эти молекулы, обладающие противовоспалительными свойствами, являются лигандами рецепторов, с которыми связывается каннабис. Известно, что каннабис обладает противораковыми свойствами, однако эндоканнабиноиды в отличие от него не вызывают психотропных эффектов.

Ученые показали, что у мышей, страдающих от остеосаркомы и имеющих метастазы в легких, уровень EDP-EA на 80 процентов выше, чем в легких здоровых грызунов. При этом соединения убивали раковые клетки, хотя не так эффективно, как химиотерапевтические препараты. Однако в то же время они препятствовали развитию и росту опухолей, например, замедляли ангиогенез — процесс образования новых кровеносных сосудов, ассоциированных со злокачественными тканями. EDP-EA также подавляли миграцию дефектных клеток, останавливая формирование метастазов.

По словам исследователей, употребление омега-3 жирных кислот увеличивает в организме количество эндоканнабиноидов, которые снижают риск появления раковых опухолей. Кроме того, производные EDP-EA могут стать основой для новых комбинированных химиотерапевтических препаратов.