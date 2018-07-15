Ещё
Ученые обнаружили самый «яркий» квазар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые обнаружили самый «яркий» квазар 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Радиосигналы от галактики, которая находится в более чем 13 миллиардов световых лет от Земли, стали «самыми яркими» из тех, что удавалось засечь ученым. С помощью относительно молодого объекта исследователи смогут узнать больше о происхождении нашей вселенной. Соответствующую работу опубликовали в Astrophysical Journal.
«Знаки из прошлого» подает квазар — активное ядро галактики на начальном этапе развития, в котором сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество. Из веществ формируется аккреционный диск, который и является источником исключительно мощного излучения.
Отмечается, что подобные галактики могут быть в триллион раз ярче, чем Солнце.
Светящийся диск квазара в этот раз, оказался не в центре, а на 35 миллионов световых лет правее. Найти его оказалось не просто — во вселенной с несколькими миллиардами лет трудно обнаружить квазар, которым обычно от 10 до 100 миллионов лет.
Эксперты полагают, что если речь идет о квазаре одностороннего реактивного типа, то они могут обнаружить и измерить его расширение, наблюдая за ним в течение нескольких лет.
Австралийский астроном разместил в соцсетях снимок со светящимся шаром, который приближается к Земле из космоса. Наблюдатель уверен, что диаметр загадочного объекта составляет 260 тысяч километров.
360tv.ru: последние новости
СМИ узнали о приостановке работы Байконура Французский фермер несколько лет прятал мифического мастодонта Американские инженеры представили пассажирский мультикоптер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник276
Украинец умер после драки с россиянином в Турции94
«Будут воровать в два раза больше»436
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ251
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram2
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение