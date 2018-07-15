Опубликовано фото ползающих по Марсу «пауков»

NASA публиковала изображение с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, сделанное 13 мая 2018 года на Южном полюсе Марса. На нем видна ледяная шапка, которую с приходом весны «пробивает» углекислый газ, а вслед за этим на ландшафте проявляется нечто похожее на пауков.

Это странное явление — курганы, которые образуются, когда лед нагревается и высвобождается углекислый газ. Это активный сезонный процесс, который не наблюдается на Земле.

Углекислый газ создает давление и, в конечном счете, прорывается сквозь лед как струйка, извергающая пыль. Газ выходит в атмосферу, и темная пыль оседает вокруг отверстия или переносится ветрами, создавая полосы на поверхности.