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Опубликовано фото ползающих по Марсу «пауков»
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Опубликовано фото ползающих по Марсу «пауков» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: NASA
NASA публиковала изображение с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, сделанное 13 мая 2018 года на Южном полюсе Марса. На нем видна ледяная шапка, которую с приходом весны «пробивает» углекислый газ, а вслед за этим на ландшафте проявляется нечто похожее на пауков.
Это странное явление — курганы, которые образуются, когда лед нагревается и высвобождается углекислый газ. Это активный сезонный процесс, который не наблюдается на Земле.
Углекислый газ создает давление и, в конечном счете, прорывается сквозь лед как струйка, извергающая пыль. Газ выходит в атмосферу, и темная пыль оседает вокруг отверстия или переносится ветрами, создавая полосы на поверхности.
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