Обнаружен новый механизм эволюции

Ученые Университета штата Орегон выяснили, что мутации в митохондриальных генах могут приводить к тому, что изолированные популяции одного и того же вида быстро развивают репродуктивную несовместимость и становятся разными видами. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

Исследователи провели секвенирование, то есть установили нуклеотидную последовательность всего генома тихоокеанского ракообразного Tigriopus californicus. Это животное является модельным организмом для изучения внутривидовой дифференциации из-за географической изоляции, которая считается ранней стадией появления новых видов. Ученые проанализировали изменения, происходящие как в митохондриальном, так и в ядерном геномах.

Оказалось, что популяции Tigriopus californicus отличаются друг от друга мутациями в генах митохондрий. ДНК этих органелл тесно взаимосвязана с ДНК в ядре клеток, поэтому генетические изменения в митохондриях могут вызвать снижение метаболической эффективности клетки. В результате гибридное потомство, полученное при скрещивании популяций, страдает от снижения производства АТФ, медленного развития и низкой плодовитости.

Митохондрии являются органеллами, отвечающими за производство энергии, необходимой для жизнедеятельности клетки. Они обладают собственным набором генов, кодирующих важные для функционирования органеллы белки.