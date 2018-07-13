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Обнаружен новый механизм эволюции
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Обнаружен новый механизм эволюции 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Ученые Университета штата Орегон выяснили, что мутации в митохондриальных генах могут приводить к тому, что изолированные популяции одного и того же вида быстро развивают репродуктивную несовместимость и становятся разными видами. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.
Исследователи провели секвенирование, то есть установили нуклеотидную последовательность всего генома тихоокеанского ракообразного Tigriopus californicus. Это животное является модельным организмом для изучения внутривидовой дифференциации из-за географической изоляции, которая считается ранней стадией появления новых видов. Ученые проанализировали изменения, происходящие как в митохондриальном, так и в ядерном геномах.
Оказалось, что популяции Tigriopus californicus отличаются друг от друга мутациями в генах митохондрий. ДНК этих органелл тесно взаимосвязана с ДНК в ядре клеток, поэтому генетические изменения в митохондриях могут вызвать снижение метаболической эффективности клетки. В результате гибридное потомство, полученное при скрещивании популяций, страдает от снижения производства АТФ, медленного развития и низкой плодовитости.
Митохондрии являются органеллами, отвечающими за производство энергии, необходимой для жизнедеятельности клетки. Они обладают собственным набором генов, кодирующих важные для функционирования органеллы белки.
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