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В Ирландии нашли хендж
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В Ирландии нашли древний объект круглой формы 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: кадр видео
Археологи при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в Ирландии древнее сооружение, напоминающее знаменитый мегалитический Стоунхендж.
Как сообщает BBC, открытие сделано в графстве Мит учеными из Университетского колледжа Дублина. Они воспользовались тем, что в регионе воцарилась жара. Благодаря этому трава над руинами пожухла, и проступили очертания древнего сооружения.
Обнаруженный хендж представляет собой объект круглой формы диаметром около 200 метров. Он расположен недалеко от Ньюгрейнджа — мегалитического культового сооружения, входящего в комплекс Бру-на-Бойн. Но есть важное отличие — у найденного хенджа виден двойной ров.
Ученые считают, что сооружение относится к эпохе позднего неолита или раннего бронзового века. Однако точно датировать его пока не удастся. Хендж находится в частных владениях, поэтому раскопки там не планируются.
Напомним, что ранее об открытии целого ряда древних объектов, проступивших на ландшафте благодаря жаре, объявили ученые из Уэльса.
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