В Ирландии нашли хендж

В Ирландии нашли древний объект круглой формы

Археологи при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в Ирландии древнее сооружение, напоминающее знаменитый мегалитический Стоунхендж.

Как сообщает BBC, открытие сделано в графстве Мит учеными из Университетского колледжа Дублина . Они воспользовались тем, что в регионе воцарилась жара. Благодаря этому трава над руинами пожухла, и проступили очертания древнего сооружения.

Обнаруженный хендж представляет собой объект круглой формы диаметром около 200 метров. Он расположен недалеко от Ньюгрейнджа — мегалитического культового сооружения, входящего в комплекс Бру-на-Бойн. Но есть важное отличие — у найденного хенджа виден двойной ров.

Ученые считают, что сооружение относится к эпохе позднего неолита или раннего бронзового века. Однако точно датировать его пока не удастся. Хендж находится в частных владениях, поэтому раскопки там не планируются.

Напомним, что ранее об открытии целого ряда древних объектов, проступивших на ландшафте благодаря жаре, объявили ученые из Уэльса.