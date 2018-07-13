Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал

The towers are down at Space Launch Complex 17. pic.twitter.com/jjTAZr6cuk— Stephen Clark (@StephenClark1) 12 июля 2018 г. Американские военные 12 июля 2018 года взорвали башни пусковых площадок A и B стартового комплекса 17 базы ВВС США на мысе Канаверал. Соответствующее видео выложил в Twitter журналист Spaceflight Now Стивен Кларк

В настоящее время стартовый комплекс 17 сдан в аренду компании Moon Express. Ликвидация пусковых площадок объясняется соображениями безопасности.

С 1957 по 2011 год со стартового комплекса 17 проведено 325 запусков ракет семейства Thor и Delta. С площадки комплекса 17 в 1957 году была запущена первая американская баллистическая ракета средней дальности.