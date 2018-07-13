Подсчитана масса космического мусора

Астроном подсчитал массу «космического мусора» на орбите Земли

Сегодня на орбите Земли находится примерно две тысячи тонн активных спутников и семь тысяч тонн "космического мусора", львиная доля которого была "произведена" США , сообщает известный астроном Джонатан Макдауэлл.

"На начало июля на орбите Земли находится примерно 7200 тонн космического мусора. Около 3200 тонн оставили запуски и обломки американских ракет и зондов, 1700 принадлежат России и СССР, еще 900 и 450 тонн — Европе и Китаю. Все остальные страны произвели около 950 тонн мусора", — пишет гарвардский ученый в своем микроблоге.

По текущим оценкам ученых, на орбите Земли присутствует примерно 18 тысяч рукотворных объектов, чье положение известно НАСА и другим ведущим космическим агентствам мира. Пока не открытых частиц космического мусора в разы больше — их общее число превышает 170 миллионов, и столкновение даже с одной из них может обернуться катастрофой для большинства спутников, МКС и пилотируемых кораблей.

О существовании этой проблемы ученые знают со времен конца "космической гонки". Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше.

С момента распада СССР, как отмечает Макдауэлл, масса космического мусора на орбите Земли более чем удвоилась, поднявшись с отметки в 3500 тонн до 7200 тонн. Примерно 40% его составляют фрагмент отработанных ступеней ракет-носителей, а еще 40% приходится на обломки сломанных или отключенных зондов.

Остальные 20% приходятся на различные объекты пока неясного происхождения. Их источником могут быть обломки китайского погодного спутника FY-1C, уничтоженного противоракетой в ходе испытаний "космического оружия", а также на фрагменты российского спутника связи "Космос-2251" и зонда Iridium-33, столкнувшихся в феврале 2009 года и породивших тысячи мелких обломков.

Весь этот мусор, как показывают наблюдения астронома, не стоит на месте — он постепенно сближается с Землей и сгорает в ее атмосфере. Только в прошлом году на планету упало свыше 75 тонн мусора, большая часть которого — 65 тонн — пришлась на отработанные ступени ракетоностителей.

Несмотря на это, масса мусора на орбите продолжает расти — за последние три года она вырастала каждый год примерно на 100 тонн, или около 2%. Все это в очередной раз подчеркивает необходимость скорейшего создания систем "очистки" орбиты от мусора и защиты МКС и действующих зондов от столкновений с ним.