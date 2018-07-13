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Миру угрожает новая половая инфекция
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Миру угрожает новая половая инфекция 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Британские врачи обеспокоились превращением бактерии, вызывающей обычную инфекцию, в супербактерию, сообщает Daily Mail.
Местная Ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ обратилась к правительству Великобритании с просьбой обеспечить более широкую доступность тестов на урогенитальный микоплазмоз — передающуюся половым путем инфекцию.
Члены ассоциации напомнили министрам, что микоплазмоз, который у мужчин вызывает воспаление уретры, выделения из пениса и боль при мочеиспускании, а у женщин — воспаление матки и фаллопиевых труб, боль, лихорадку и кровотечения, часто проходит бессимптомно. Кроме того, вызывающие его бактерии способны вырабатывать устойчивость к некоторым видам антибиотиков, а одним из последствий инфекции может стать бесплодие.
При этом возможностью тестировать британцев на наличие этой болезни обладают не все местные клиники, в связи с чем ассоциация и обратилась в правительство, призвав его членов увеличить финансирование в этой области ради предотвращения «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».
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