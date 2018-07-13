Миру угрожает новая половая инфекция

Британские врачи обеспокоились превращением бактерии, вызывающей обычную инфекцию, в супербактерию, сообщает Daily Mail.

Местная Ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ обратилась к правительству Великобритании с просьбой обеспечить более широкую доступность тестов на урогенитальный микоплазмоз — передающуюся половым путем инфекцию.

Члены ассоциации напомнили министрам, что микоплазмоз, который у мужчин вызывает воспаление уретры, выделения из пениса и боль при мочеиспускании, а у женщин — воспаление матки и фаллопиевых труб, боль, лихорадку и кровотечения, часто проходит бессимптомно. Кроме того, вызывающие его бактерии способны вырабатывать устойчивость к некоторым видам антибиотиков, а одним из последствий инфекции может стать бесплодие.

При этом возможностью тестировать британцев на наличие этой болезни обладают не все местные клиники, в связи с чем ассоциация и обратилась в правительство, призвав его членов увеличить финансирование в этой области ради предотвращения «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».