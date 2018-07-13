iPhone пережил падение из самолета

iPhone выпал из самолета, летевшего на высоте примерно 300 метров, и сохранил работоспособность. Об этом сообщает телеканал WBIR.

Владелица смартфона Сарвиндер Наберхаус (Sarvinder Naberhaus) совершала полет на ретро-биплане в рамках тура American Barnstormers, вылетев из аэропорта в Эймс в штате Айова ( США ). Она достала устройство и высунула его из окна, чтобы сделать несколько фотографий, однако сильный порыв ветра вырвал iPhone из ее руки.

Позднее Наберхаус воспользовалась приложением «Найти iPhone» на другом устройстве и обнаружила, что ее телефон лежит на улице в восточной части города. Она отправилась в тот район и попыталась воспроизвести на утерянном смартфоне звуковой сигнал, чтобы отыскать iPhone по издаваемому им шуму. Женщина не думала, что сумеет найти свой телефон, однако все же услышала, как тот звонит. Как оказалось, телефон лежал в густой траве без повреждений и даже царапин и отлично работал.

В июне 2018 автор YouTube-канала Man + River обнаружил на дне реки iPhone X, который пролежал под водой две недели. Блогер опубликовал ролик, в котором он достает смартфон, пытается восстановить его работоспособность и возвращает владелице.