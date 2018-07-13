В США показали пассажирский мультикоптер

Американские инженеры представили пассажирский мультикоптер

Американская компания Opener показала журналистам персональный летательный аппарат BlackFly с вертикальными взлетом и посадкой. Воздушное судно вмещает одного человека, сообщается на сайте компании.

Разработчики утверждают, что управлять таким коптером может каждый, поэтому для полетов на нем не нужна лицензия пилота. BlackFly уже получил необходимые сертификаты в Штатах и Канаде

Аппарат представляет собой мультикоптер с передним и задним крыльями, на каждом установлено по четыре электромотора с воздушными винтами. В длину BlackFly достигает четырех метров, в высоту — 1,5 метра, ширина размаха крыльев — 4,2 метра. Находиться в коптере может человек не выше двух метров и не тяжелее 113 килограммов.

Отмечается, что BlackFly может взлетать и садиться как на сушу, так и на водную поверхность.