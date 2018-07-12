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Операторов припугнули за использование Telegram
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Роскомнадзор припугнул операторов связи за использование Telegram 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Carl Court / Getty Images
Роскомнадзор разослал операторам связи письма с советом закрыть свои представительства в Telegram. Копию письма опубликовал автор Telegram-канала «Эшер II», специализирующийся на сборе информации о блокировках в российском интернете.
Автор подтвердил подлинность послания, прикрепив документ с цифровой подписью замглавы ведомства Олега Иванова. В письме представитель надзорного органа напомнил про блокировку Telegram на территории России, которая состоялась еще в апреле. По его словам, на активность операторов в мессенджере жалуются абоненты.
«В целях избежания возможных репутационных и иных рисков предлагаем руководствоваться указанным судебным решением при организации информационно-справочного обслуживания абонентов», — говорится в письме.
В Роскомнадзоре также уточнили, что следят за активностью операторов в Telegram.
В настоящее время среди крупных операторов канал в мессенджере активно продолжает вести только «МегаФон». «МТС», «Билайн» и «Tele 2» прекратили использовать Telegram для информирования абонентов в середине апреля.
13 апреля 2018 года мессенджер Павла Дурова был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы. Администрация Telegram отказалась предоставлять сотрудникам ФСБ ключи шифрования мессенджера, необходимые для чтения пользовательской переписки.
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