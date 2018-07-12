Операторов припугнули за использование Telegram

Роскомнадзор припугнул операторов связи за использование Telegram

Роскомнадзор разослал операторам связи письма с советом закрыть свои представительства в Telegram. Копию письма опубликовал автор Telegram-канала «Эшер II», специализирующийся на сборе информации о блокировках в российском интернете.

Автор подтвердил подлинность послания, прикрепив документ с цифровой подписью замглавы ведомства Олега Иванова . В письме представитель надзорного органа напомнил про блокировку Telegram на территории России , которая состоялась еще в апреле. По его словам, на активность операторов в мессенджере жалуются абоненты.

«В целях избежания возможных репутационных и иных рисков предлагаем руководствоваться указанным судебным решением при организации информационно-справочного обслуживания абонентов», — говорится в письме.

В Роскомнадзоре также уточнили, что следят за активностью операторов в Telegram.

В настоящее время среди крупных операторов канал в мессенджере активно продолжает вести только «МегаФон» . « МТС », «Билайн» и «Tele 2» прекратили использовать Telegram для информирования абонентов в середине апреля.