Пользователи сообщили о проблемах в работе Facebook

Пользователи сообщают о проблемах в работе Facebook

Перебои в работе социальной сети Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 08:29 по времени Восточного побережья США [15:29 мск]", — говорится в сообщении.

Сервис сообщает, что 45% пользователей не могут открыть Facebook, 30% испытывают трудности при авторизации.