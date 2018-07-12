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Пользователи сообщили о проблемах в работе Facebook
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Пользователи сообщают о проблемах в работе Facebook 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Перебои в работе социальной сети Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.
"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 08:29 по времени Восточного побережья США [15:29 мск]", — говорится в сообщении.
По данным Downdetector, проблемы были зафиксированы, в частности, в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Италии, Румынии и США.
Сервис сообщает, что 45% пользователей не могут открыть Facebook, 30% испытывают трудности при авторизации.
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