Археологи обнаружили символ вечности и бессмертия

В Шотландии археологи при раскопках в древнем монастыре Абердиншира, существовавшего в эпоху пиктов, обнаружили крайне редкую доску для скандинавской настольной игры возрастом не менее 1000 лет.

Как сообщает The Scotsman, точный возраст артефакта еще предстоит установить. Известно, что обследуемый монастырь существовал в эпоху пиктов и был заброшен около 1000 лет назад. Однако еще до его строительства в данном месте существовало и другое сооружение.

По словам ученых, это очень редкая находка для Шотландии. Такие доски использовались для скандинавской игры Хнефатафл (Hnefatafl). Подобный артефакт был найден в 1989 году на Оркнейских островах, а его возраст датирован V-IX вв. н.э.

Найденный артефакт еще в древности был переделан — ему придали круглую форму и, возможно, использовали в качестве крышки для горшка. Доска украшена так называемым узлом Соломона — символом вечности, бессмертия и связи человека с божественным.