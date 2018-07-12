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«Герасим» затопит российский модуль МКС
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«Герасим» затопит российский модуль МСК 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Wikipedia
Сведение и затопление в Тихом океане российского шлюзового модуля-отсека «Пирс» перед отправкой к МКС нового модуля «Наука» доверят грузовому кораблю «Прогресс МС-12», который в честь героя рассказа Ивана Тургенева «Му-Му» получил неофициальное имя «Герасим», сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Отправка «Герасима» к МКС запланирована на апрель 2019 года, перестыковка с модуля «Звезда» к отсеку «Пирс» должна состояться летом 2019 года. У «Пирса» грузовик будет находиться до осени, ожидая решения о запуске «Науки».
Предполагается, что «Прогресс» с «Пирсом» отстыкуют от станции после того, как «Науку» запустят на орбиту и протестируют работоспособность ее двигательной установки и системы управления, поскольку модулю предстоит своим ходом добираться к МКС. Предосторожность вызвана опасением, что, в случае отстыковки «Пирса» до запуска «Науки» и обнаружения каких-либо неполадок на последнем, российский сегмент может остаться сразу без обоих модулей.
В настоящее время модуль «Наука» планируется отправить на Байконур в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года. Подготовка к старту займет восемь месяцев.
«Науку» в «Центре Хруничева» строят с 1995 года. Модуль фактически является дублером «Зари» — первого функционально-грузового блока Международной космической станции, построенного на американские деньги. Запустить модуль рассчитывали еще в 2007 году, но сроки неоднократно переносились, дважды (в 2013 и 2016 годах) — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. Кроме того, анонимные источники заявили об устаревании его резиновых элементов.
«Наука» вместе с создаваемыми «Причалом» и научно-энергетическим модулем должна стать основой для российской национальной орбитальной станции после прекращения работы Международной космической станции.
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